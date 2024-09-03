Fenerbahçe'den dev gelir. Ali Koç havalara uçtu

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Fenerbahçe'den dev gelir. Ali Koç havalara uçtu

Fenerbahçe, 2023-24 sezonunda 1 Milyar 664 Milyon TL kâr ettiğini açıkladı.

Fenerbahçe Spor Kulübü, 2023-24 sezonunu kapsayan finansal raporunu Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) açıkladı.

Rapora göre, 01.06.2023 - 31.05.2024 tarihleri arasında kulüp tam 1 milyar 664 milyon 582 bin 101 TL kâr elde etti.

Bu dönemde “kontrol gücü olmayan paylar” 57 milyon 428 bin 238 TL olarak kaydedilirken, “ana ortaklık payları” ise 1 milyar 587 milyon 153 bin 863 TL kâr getirdi.

Bu sonuçlar, bir önceki sezonun 287 milyon 535 bin 955 TL kârla kıyaslandığında önemli bir artışı gösteriyor.

Sarı-lacivertli kulüp, Ali Koç başkanlığında finansal performansını güçlü bir şekilde sürdürmeye devam ediyor.

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