Fenerbahçe'den flaş başvuru. Tahkim Kurulu olağanüstü toplandı

Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe'den flaş başvuru. Tahkim Kurulu olağanüstü toplandı
Fenerbahçe yönetimi; Oosterwolde ve İrfan Can Eğribayat'ın cezalarının iptali için Tahkim Kurulu'na başvurdu.

Trabzon'da yaşanan olayların ardından Fenerbahçe'den; Osayi Samuel, Oosterwolde ve İrfan Can Eğribayat'ın yanı sıra iki kulüp çalışanı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilmişti.

Bugün toplanan PFDK; Osayi Samuel'e ceza tayinine yer olmadığına karar verirken, Oosterwolde ve İrfan Can Eğribayat'a 1'er maç ceza vermişti. İki kulüp çalışanı da 15'er gün hak mahrumiyeti cezası almıştı.

Fenerbahçe yönetimi Adana Demirspor maçının başlamasına saatler kala harekete geçti.

Sarı-Lacivertliler; Oosterwolde ve İrfan Can Eğribayat'ın cezalarının iptali için Tahkim Kurulu'na başvurdu.

Tahkim Kurulu da başvuruyu değerlendirmek için olağanüstü toplandı.

Çıkacak karara göre bu akşam saat 20.30'da oynanacak Adana Demirspor maçında iki futbolcunun oynayıp oynayamayacağı netleşecek.

Osayi Samuel sarı kart cezalısı olduğu için bu akşam takımdaki yerini alamayacak.

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