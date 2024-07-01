Fenerbahçe'den flaş Osayi Samuel kararı

Fenerbahçe taraftarının sevgilisi, takımın dinamik ismi Bright Osayi-Samuel, İngiltere Premier Lig’in yeni yükselen yıldızı Southampton başta olmak üzere, Wolverhampton ve İskoçya’nın köklü takımı Rangers’ın transfer listesine girdi.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Fenerbahçe’nin 2020-21 sezonunda QPR’den kadrosuna kattığı Nijeryalı futbolcu için İngiltere’ye geri dönüş yolu görünüyor.

Alan Nixon imzalı habere göre, sarı-lacivertli ekip, 26 yaşındaki oyuncunun transferine yeşil ışık yakmış durumda. QPR’de kanat oyuncusu olarak görev yapan Osayi-Samuel'in, Fenerbahçe’de sağ bek pozisyonunda oynadığını hatırlatan Alan Nixon, yıldız futbolcunun başarılı performansıyla dikkat çektiğini ve çok yönlülüğü olduğunu vurguladı.

Transferdeki en büyük engel olarak ise Osayi-Samuel’in Türkiye’deki maaşı gösterildi. İngiliz kulüplerinin bu konuda tereddüt yaşayabileceği belirtiliyor.

Geçtiğimiz sezon toplam 39 maçta 3061 dakika sahada kalarak 4 gol ve 6 asistlik katkı sağlayan Osayi-Samuel, takımının vazgeçilmezlerinden biri haline geldi.