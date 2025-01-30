Fenerbahçe'den Galatasaray'a "Florya suyu" göndermesi

Fenerbahçe, Fransız ekibi Paris Saint-Germain'de forma giyen Slovak oyuncu Milan Skriniar'ı kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

FLORYA SUYU GÖNDERMESİ

Skriniar'ın ismi transfer döneminde Galatasaray ile anılmış ancak transferi Fenerbahçe bitirmişti. Oyuncunun transfer videosunda Galatasaray'ın geçtiğimiz günlerde piyasaya çıkardığı Florya suyuna gönderme yapıldı. Skriniar'ın sarı kırmızı bir şişeden bardağına su koyduğu görüntülere yer verildi.

SKRINIAR ÇOK MUTLU

Fenerbahçe'ye transferinin ardından açıklama yapan Milan Skriniar "Burada olduğum için çok mutluyum. Harika hissediyorum. Takım arkadaşlarım ve tüm ekiple birlikte sahada olmak için sabırsızlanıyorum. Fenerbahçe taraftarlarına selamlarımı yolluyorum. Stadımızda maç izledim. Taraftarlarımız harika. Dediğim gibi sahada olmak ve takımımım için elimden gelenin en iyisini yapmak için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.