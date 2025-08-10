Fenerbahçe'den gece yarısı transferi! Hırvatistan'dan geliyor

Hücum bölgesine takviye yapmak isteyen Fenerbahçe'nin Hırvat 10 numara için kulübüyle anlaşma sağladığı öğrenildi.

Yeni sezona Feyenoord mağlubiyeti ile başlayan Fenerbahçe'de kadroyu güçlendirmek için çalışmalar sürüyor.

Jhon Duran, Archie Brown, Milan Skriniar ve Nelson Semedo'yu renklerine bağlayan sarı lacivertliler sol kanat için Benfica'dan Kerem Aktürkoğlu'nun transferini de bitirmek üzere.

Hücum bölgesine bir takviye daha yapmak isteyen Fenerbahçe'nin aradığı 10 numarayı Hırvatistan'da bulduğu öğrenildi.

1.jpg

Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığına göre Fenerbahçe ve HNK Rijeka, Niko Jankovic transferi için 5.6 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardı. Oyuncunun kulübüyle anlaşan Fenerbahçe, Jankovic'e resmi teklif yaptı. Transferin tamamlanması için Jankovic'in kararı bekleniyor.

Güncel piyasa değeri 6.5 milyon euro olan Hırvat 10 numara geçtiğimiz sezon çıktığı 45 maçta 8 gol, 6 asistlik performans sergilemişti.

Sarı lacivertlilerin PSG'nin İspanyol yıldızı Marco Asensio ile de anlaşma sağladığı ancak yüksek bonservisi nedeniyle transferi beklemeye aldığı belirtilmişti.

