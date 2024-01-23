Fenerbahçe'den gitti gol makinesine dönüştü. Umut atıyor Pendik kazanıyor

Süper Lig'in 22. haftasında İstanbul derbisi yaşandı. Pendikspor sahasında konuk ettiği Kasımpaşa'yı 3-2'lik skorla devirdi.

Fenerbahçe'den ayrılıp Pendikspor'a transfer olan Umut Nayir yine golünü attı.

19. dakikada skora denge getiren Umut; yeni takımıyla üst üste üçüncü kez ağları havalandırmayı başardı.

Pendikspor'un diğer sayılarını 44'te Mame Thiam ve 90'da Thuram attı.

Konuk Kasımpaşa'nın sayıları ise 6. dakikada Rassoul ve 25'te Gökhan Gül'den geldi.

Galibiyetin ardından Pendikspor 22 puana yükseldi. Kasımpaşa 29 puanda kaldı.