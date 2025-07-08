Fenerbahçe'den John Duran kibi! Kurtlar Vadisi ve Duran Emmi detayı olay oldu

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Fenerbahçe'den John Duran kibi! Kurtlar Vadisi ve Duran Emmi detayı olay oldu

Fenerbahçe Kulübü, kadrosuna kattığı golcü oyuncu Jhon Duran için bir video klip paylaştı. Klipte, Kurtlar Vadisi dizisinde oynayan 'Duran Emmi' lakaplı Kurtuluş Şakirağaoğlu da yer aldı. Sarı-lacivertlilerin, John Duran için yaptığı bu paylaşım, sosyal medyada adeta viral oldu. İşte detaylar...

Yaz transfer dönemindeki suskunluğunu Jhon Duran'ın imzasıyla bozan Fenerbahçe, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Yeni transferi için Kurtlar Vadisi temalı bir video paylaşan sarı - lacivertliler, ünlü oyuncu Kurtuluş Şakirağaoğlu'na da yer verdi.

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FENERBAHÇE'NİN JOHN DURAN KLİBİNDE EMMİ VE KURTLAR VADİSİ DETAYI

Efsane dizi Kurtlar Vadisi'nin unutulmaz karakterlerinden Duran Emmi'yi canlandıran Kurtuluş Şakirağaoğlu, videoda Jhon Duran'ı görüntülü olarak aradı.

Şakirağaoğlu'nun, Duran'a "Güzel ülkemize hoş geldin Duran yeğenim. Sırtında çubuklu forma, koca İstanbul sana emanet. Jhon Duran geldi deyiversinler." ifadelerini kullandığı duyuldu.

Duran ise usta sanatçıya, "Sağ ol emmi" şeklinde yanıt verdi.

İşte o klip;

KORNA DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Sarı-lacivertlilerin, hazırladığı klibin sonunda dikkat çeken bir korna sesi de yankılandı. Futbolseverler, bu sesin yeni yapılacak olan transfer için 'ipucu' olduğuna dair sosyal medyadan paylaşımlar yapmaya başladı.

ŞEHİTLERİMİZ İÇİN KLİP YAYINLANMAMIŞTI

Fenerbahçe'nin, bu klibi daha önce hazırladığı ancak 12 askerimizin şehit olması nedeniyle bu paylaşımı bugün yaptığı öğrenildi. Fenerbahçe Kulübü tarafından yapılan açıklamada, şehit olan askerlerden birinin de FB TV muhabiri Nihat Mangura'nın ağabeyi Fikret Mangura olduğu açıklanmıştı.

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