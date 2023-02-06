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Konyaspor'a karayolu göndermesi: Fenerbahçeli yönetici Komsuoğlu'dan flaş paylaşım

Fenerbahçe yöneticisi Sertaç Komsuoğlu Konyaspor'a flaş bir göndermede bulundu.

Haber Giriş: 5 Şubat 2023 Pazar - 23:38
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Fenerbahçe'den Konyaspor'a karayolu göndermesi

Konyaspor'a karayolu göndermesi: Fenerbahçeli yönetici Komsuoğlu'dan flaş paylaşım
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Fenerbahçe maçı için uçakla İstanbul'a gelmeye çalışan ancak olumsuz hava şartları nedeniyle uçağı kalkmayan Konyaspor'a Sarı - Lacivertlilerden gönderme geldi.
Fenerbahçe yöneticisi Sertaç Komsuoğlu twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
Fenerbahçe Bekomuz uçaklar kalkmadığı için Konya’dan otobüsle dönüyor… Yolları açık olsun…

NE OLMUŞTU?

Fenerbahçe ile Pazartesi günü Süper Lig’de karşılaşacak Konyaspor’un, pazar günü saat 16:30'da kalkması gereken uçağı pazartesi 00.05'te havalandı.

Yeşil – Beyazlıların uçağı gece 00:05 sularında kalkış yapabildi ve Konyaspor kafilesi yola çıktı. 

Mücadelenin oynanıp oynanmayacağı ise yeniden değerlendirilecek. 

Fenerbahçe'nin Konyaspor'u sahasında ağırlayacağı mücadele pazartesi saat 20:00'de oynanacaktı.

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