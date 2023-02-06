Konyaspor'a karayolu göndermesi: Fenerbahçeli yönetici Komsuoğlu'dan flaş paylaşım

Fenerbahçe maçı için uçakla İstanbul'a gelmeye çalışan ancak olumsuz hava şartları nedeniyle uçağı kalkmayan Konyaspor'a Sarı - Lacivertlilerden gönderme geldi.
Fenerbahçe yöneticisi Sertaç Komsuoğlu twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
Fenerbahçe Bekomuz uçaklar kalkmadığı için Konya’dan otobüsle dönüyor… Yolları açık olsun…
NE OLMUŞTU?
Fenerbahçe ile Pazartesi günü Süper Lig’de karşılaşacak Konyaspor’un, pazar günü saat 16:30'da kalkması gereken uçağı pazartesi 00.05'te havalandı.
Yeşil – Beyazlıların uçağı gece 00:05 sularında kalkış yapabildi ve Konyaspor kafilesi yola çıktı.
Mücadelenin oynanıp oynanmayacağı ise yeniden değerlendirilecek.
Fenerbahçe'nin Konyaspor'u sahasında ağırlayacağı mücadele pazartesi saat 20:00'de oynanacaktı.
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