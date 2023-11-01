Fenerbahçe'den Madrid'in stoperine kanca

Yaşanan sakatlıklar sonrası stoper hattını güçlendirmeyi planlayan Fenerbahçe Atletico Madrid ile sözleşme yenilememe kararı alan Marcus Hermoso ile temasa geçti.

Abdullah İstenci
Fenerbahçe'den Madrid'in stoperine kanca

Fotospor’da yer alan habere göre, defans hattında üst üste sakatlıklarla boğuşan Fenerbahçe’de Ocak ayı transfer dönemi için rota stoper takviyesine çevrildi.

HEDEF MARIO HERMOSO
Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi’nde mücadele etmeyi planlayan sarı-lacivertliler bu doğrultuda rotayı Atletico Madrid ile sözleşme yenilemeyen Mario Hermoso’ya çevirdi.

MENAJERİ İLE GÖRÜŞÜLDÜ
8 ay sonra serbest kalacak olan ve Atletico ile sözleşme yenilemeyen Hermoso'nun menajeri ile görüşen Fenerbahçe, oyuncuya talip olduğunu resmen iletti. Ancak resmi teklif sunmadı.

PERFORMANSI
2019 yılında transfer olduğu Atletico Madrid'de 142 maça çıkan İspanyol stoper burada 8 gol 4 asist kaydetti.

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