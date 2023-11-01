Fenerbahçe'den Madrid'in stoperine kanca

Fotospor’da yer alan habere göre, defans hattında üst üste sakatlıklarla boğuşan Fenerbahçe’de Ocak ayı transfer dönemi için rota stoper takviyesine çevrildi.

HEDEF MARIO HERMOSO

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi’nde mücadele etmeyi planlayan sarı-lacivertliler bu doğrultuda rotayı Atletico Madrid ile sözleşme yenilemeyen Mario Hermoso’ya çevirdi.

MENAJERİ İLE GÖRÜŞÜLDÜ

8 ay sonra serbest kalacak olan ve Atletico ile sözleşme yenilemeyen Hermoso'nun menajeri ile görüşen Fenerbahçe, oyuncuya talip olduğunu resmen iletti. Ancak resmi teklif sunmadı.

PERFORMANSI

2019 yılında transfer olduğu Atletico Madrid'de 142 maça çıkan İspanyol stoper burada 8 gol 4 asist kaydetti.