Fenerbahçe'den Mert Hakan ve İrfan Can hamlesi. Yönetim şimdiden önlemini aldı

Fenerbahçe Kulübü, 2 Nisan’daki genel kurulun yanı sıra, transfer planlamalarına da hız kesmeden devam ediyor.

Sarı-lacivertli yönetim, bu sezon teknik direktör İsmail Kartal önderliğinde performansları yükselen iki oyuncuyla masaya oturdu.

Sezon sonu kontratı sona erecek Mert Hakan için 3 yıllık, toplamda 30 milyon TL değerinde bir teklif sunulacak ve oyuncunun bu teklifi sorunsuz bir şekilde kabul etmesi bekleniyor.

Öte yandan, geçtiğimiz sezon eleştirilere maruz kalan fakat bu sezon kariyerinin en iyi dönemini geçiren İrfan Can’ın 2025’te sona erecek sözleşmesi, 2028 yılına kadar uzatılacak.

Yıllık 15 milyon TL kazanan İrfan Can’a, yönetim tarafından yıllık 50 milyon TL teklif edileceği ve oyuncunun da bu teklife olumlu yaklaştığı ifade ediliyor.

Her iki futbolcunun da yakın zamanda yeni sözleşmelerini imzalamaları öngörülüyor.