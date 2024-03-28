Fenerbahçe'den Mert Hakan ve İrfan Can hamlesi. Yönetim şimdiden önlemini aldı

Fatih Saboviç
Fenerbahçe'den Mert Hakan ve İrfan Can hamlesi. Yönetim şimdiden önlemini aldı
Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Kahveci ile sözleşme yenileme hamlesinde bulunuyor.

Fenerbahçe Kulübü, 2 Nisan’daki genel kurulun yanı sıra, transfer planlamalarına da hız kesmeden devam ediyor.

Sarı-lacivertli yönetim, bu sezon teknik direktör İsmail Kartal önderliğinde performansları yükselen iki oyuncuyla masaya oturdu.

Sezon sonu kontratı sona erecek Mert Hakan için 3 yıllık, toplamda 30 milyon TL değerinde bir teklif sunulacak ve oyuncunun bu teklifi sorunsuz bir şekilde kabul etmesi bekleniyor.

Öte yandan, geçtiğimiz sezon eleştirilere maruz kalan fakat bu sezon kariyerinin en iyi dönemini geçiren İrfan Can’ın 2025’te sona erecek sözleşmesi, 2028 yılına kadar uzatılacak.

Yıllık 15 milyon TL kazanan İrfan Can’a, yönetim tarafından yıllık 50 milyon TL teklif edileceği ve oyuncunun da bu teklife olumlu yaklaştığı ifade ediliyor.

Her iki futbolcunun da yakın zamanda yeni sözleşmelerini imzalamaları öngörülüyor.

1200x675-mert-ve-irfan-uzatiyor-1711563549351.png

İlgili Haberler
Galatasaray'daki entrika ortaya çıktı. Dursun Özbek de inanamadı. Şerafettin Tilki açıkladı
Konyaspor'daki çatlak su yüzüne çıktı. Trabzonspor maçı öncesi yaşanan büyük krizi açıkladı
Fenerbahçe'yi kimin şampiyon yapmak istemediğini Gürel Yurttaş açıkladı 'Yazık oluyor Ali Koç'a'
'Erden Timur en tehlikeli adam. Hayatı aldatma'
'Erden Timur en tehlikeli adam. Hayatı aldatma'
Fenerbahçeli kadınlar ruj taşıyamıyor. Şaşkınlık yaratan iddia
Fenerbahçeli kadınlar ruj taşıyamıyor. Şaşkınlık yaratan iddia
Konyaspor Başkanı'ndan flaş Galatasaray ve Fenerbahçe açıklaması
Konyaspor Başkanı'ndan flaş Galatasaray ve Fenerbahçe açıklaması
FIFA ve UEFA'dan 'acil çözün' mesajıyla müdahale uyarısı
50 yaşındaki Sergen Yalçın gönlünü 24 yaşındaki sarışın yıldıza kaptırdı. Antalya'dan İstanbul'a günübirlik kaçamakların nedeni ortaya çıktı
Bisiklet yarışı kanlı bitti
Son Haberler
Flaş… Flaş... Erdoğan’dan emekli maaşı açıklaması Gündem
Flaş… Flaş... Erdoğan’dan emekli maaşı açıklaması
Kelepçeliyken adliyeden kaçtı Gündem
Kelepçeliyken adliyeden kaçtı
Genç çifte 'uçağa binmeyin' teklifi: Karşılığında 50 euro vermek istediler Video
Genç çifte 'uçağa binmeyin' teklifi: Karşılığında 50 euro vermek istediler
İzmir merkezli 3 ilde kaçakçılık operasyonu: 15 bin litre etil alkol ele geçirildi Gündem
İzmir merkezli 3 ilde kaçakçılık operasyonu: 15 bin litre etil alkol ele geçirildi
Bahçıvan: İşsizlik yeniden kritik sorunlardan biri olabilir Ekonomi
Bahçıvan: İşsizlik yeniden kritik sorunlardan biri olabilir
Galatasaray'daki entrika ortaya çıktı. Dursun Özbek de inanamadı. Şerafettin Tilki açıkladı Spor
Galatasaray'daki entrika ortaya çıktı. Dursun Özbek de inanamadı. Şerafettin Tilki açıkladı
Temizlik malzemesi 16 öğrenciyi zehirledi Gündem
Temizlik malzemesi 16 öğrenciyi zehirledi