Fenerbahçe'den şampiyonluğa dev adım

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi Play-Off Final Serisi'nde heyecan devam ediyor.

Fenerbahçe Alagöz Holding ile ÇBK Mersin'in karşı karşıya geldiği final mücadelesinde; ev sahibi ekip 85-64'lük skorla kazandı.

Sarı-Lacivertliler böylece seriyi 2-0'a getirip şampiyonluk yolunda dev bir adım attı.

Üç galibiyete ulaşan takımın şampiyonluğunu ilan edeceği seride üçüncü maç 17 Nisan Çarşamba günü Mersin’de oynanacak. Fenerbahçe Alagöz Holding o maçı da kazanması halinde ligi şampiyonlukla noktalayacak.

Metro Enerji Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk çeyreği Fenerbahçe 24-18 önde tamamladı.

Sarı-Lacivertliler soyunma odasına da 35-34'lük üstünlükle gitti.

Üçüncü periyotta Fenerbahçe farkı daha da açtı: 63-46.

Son çeyrekte kontrolü elinde tutan Fenerbahçe Alagöz Holding maçı 85-64 kazandı.