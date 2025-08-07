Fenerbahçe'den sürpriz transfer! MLS yıldızına kanca

Yeni sezonun ilk resmi maçına dün akşam Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Feyenoord karşısında çıkan Fenerbahçe'de bir yandan transfer çalışmaları da sürüyor.

Sol kanada Benfica'dan Kerem Aktürkoğlu'nu transfer etmek isteyen sarı lacivertlilerin 10 numara pozisyonuna da Amerika'dan bir oyuncu getirmek istediği iddia edildi.

Foot Mercato’da yer alan habere göre sarı lacivertliler, MLS ekiplerinden FC Cincinnati forması giyen 27 yaşındaki Evander için kısa süre içinde oyuncunun takımına resmi teklif yapacak.

Brezilyalı 10 numara 2025 sezonunda Cincinnati formasıyla 29 resmi maçta görev alırken 19 gol, 10 asistlik katkı sağladı.

Kariyerine Vasco da Gama’da başlayan Evander, 2018’de Avrupa’nın yolunu tutarak Danimarka temsilcisi Midtjylland’a transfer olmuştu. Burada geçirdiği başarılı dönem sonrası Portland Timbers’a imza atan Brezilyalı oyuncu, sonrasında FC Cincinnati’ye imza atmıştı.