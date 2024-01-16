Fenerbahçe'den tarihi başarı. 3-0 kazandı lider tamamladı

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi'ndeki son grup maçını da 3-0 kazandı, en iyi grup birincisi olarak çeyrek finale çıktı

CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda mücadele eden Fenerbahçe Opet, 6. ve son maçta Polonya ekibi Grot Budowlani Lodz'u konuk etti.

Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanan mücadeleyi Sarı-Lacivertliler 3-0'lık skorla kazandı.

Setler 25-20, 25-19 ve 25-17 sona erdi.

Fenerbahçe böylece CEV Şampiyonlar Ligi’nde grup aşamasında set vermeden adını çeyrek finale yazdıran tek takım olarak önemli bir başarıya imza attı.