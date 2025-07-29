Fenerbahçe'den tarihi imza! Günü açıklandı

Fenerbahçe, iş insanı Hamdi Ulukaya'nın sahibi olduğu ABD merkezli Chobani markasıyla imzalanacak olan stadyum ve forma sponsorluğu anlaşmasıyla ilgili açıklama yaptı.

İmza töreninin 30 Temmuz Çarşamba günü saat 12.00'da yapılacağı belirtilen açıklama şöyle;

"Kulübümüz ile ABD'nin ve dünyanın önde gelen gıda markalarından Chobani arasında, stadyum isim hakkı ve Futbol A Takımımızın Avrupa maçlarında forma göğüs sponsorluğunu kapsayan anlaşmanın resmi imzaları atılıyor.



Kulübümüzün uluslararası vizyonunu güçlendirmesi açısından tarihi bir önem taşıyan bu iş birliğine yönelik imza töreni, 30 Temmuz 2025 Çarşamba günü saat 12.00'da, Başkanımız Ali Y. Koç, Chobani Kurucusu ve CEO'su Hamdi Ulukaya, Yönetim Kurulu Üyelerimiz ve Chobani üst düzey yöneticilerinin katılımları ile Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü'nde gerçekleşecektir.



Chobani ailesine, büyük Fenerbahçe ailemize tekrardan hoş geldin diyor, anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı olmasını diliyoruz."

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Kulübümüz ile ABD’nin ve dünyanın önde gelen gıda markalarından Chobani arasında, stadyum isim hakkı ve Futbol A Takımımızın Avrupa maçlarında forma göğüs sponsorluğunu kapsayan anlaşmanın resmi imzaları… pic.twitter.com/keINIMwvKg — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) July 29, 2025

Kulüpten anlaşmanın detaylarıyla ilgili daha önce şu bilgiler paylaşılmıştı:

"Fenerbahçe'nin anlaşmaya dair ilk açıklaması şu şekildeydi:



"Kulübümüz ile Chobani firması arasındaki görüşmeler sonucunda 2025-2026 sezonundan itibaren 5+5 sezon geçerli olmak üzere stadyum isim sponsorluğu ve 2+3 sezon geçerli olmak üzere Futbol A Takımı Avrupa forma göğüs sponsorluğu için anlaşmaya varılmıştır.



Anlaşma detaylarına göre;



2025-2026 Futbol sezonu ve devam eden sezonlar için stadyum isim ve sponsorluk bedeli 10.000.000 Euro olarak belirlenmiştir.



2025-2026 Futbol sezonu için Futbol A Takımı Avrupa forma göğüs sponsorluğu bedeli ise 4.000.000 Euro olarak belirlenmiştir. Devam eden sezonlar için minimum 4.000.000 Euro olmak üzere, Şampiyonlar Ligi veya Avrupa Ligi katılımına göre değişiklik gösterecektir."