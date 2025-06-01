Fenerbahçe'den Tarık Biberovic açıklaması

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Fenerbahçe'den Tarık Biberovic açıklaması

Fenerbahçe, Tarık Biberovic'in ön çapraz bağında zorlanma tespit edildiğini açıkladı.

Fenerbahçe Türk Telekom karşısında oyunu yarıda bırakan Tarık Biberovic'in sakatlığı hakkında açıklama yaptı. Biberovic'in en az 1 ay sahalardan ayrı kalacağı belirlenirken oyuncu sezonu kapatmış oluyor.

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA

Oyuncumuz Tarık Biberovic, 29 Mayıs Perşembe günü oynanan Türk Telekom karşılaşmasında sol dizinden sakatlık yaşamıştır.

Sporcumuzun müsabaka sonrasında Acıbadem Ataşehir Hastanesi’nde yapılan kontrollerinin ardından ön çapraz bağda zorlanma tespit edilmiş, ilerleyen süreçte yapılan detaylı tetkiklerde de farklı bir bulguya rastlanmamış olup tedavisi planlanmıştır.

Tarık Biberovic’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz.

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