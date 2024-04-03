Fenerbahçe'den TFF'ye Süper Kupa başvurusu. Büyükekşi şaştı kaldı

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Fenerbahçe'den TFF'ye Süper Kupa başvurusu. Büyükekşi şaştı kaldı
Kongre sonrası yönetim kurulunu toplayan Ali Koç TFF'ye ültimatom verdi.

Dün yapılan tarihi genel kurul sonrası üyelerden istediği yetkiyi alan Ali Koç yönetim kurulu ile bir toplantı gerçekleştirdi.

7 Nisan'da Şanlıurfa'da oynanacak Süper Kupa finali için alınabilecek aksiyonları değerlendiren sarı-lacivertliler flaş bir karara vardı.

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Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe, Süper Kupa maçını Türk bir hakemin yönetmesi halinde karşılaşmaya çıkmayacağını TFF’ye bildirdi.

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Gelen bu talebe henüz cevap vermeyen TFF’nin ne karar alacağı ise merak konusu.

FENERBAHÇE'YE KONGREDE VERİLEN YETKİLER

Fenerbahçe'de aşağıdaki maddeler için mevcut yönetim kuruluna görev süresinin sonuna kadar yetki verildi.

1. Uygun bir tarihe ertelenmemesi ve yabancı hakem atanmaması halinde 2023 Süper Kupa müsabakasına çıkmamak veya 2023 Süper Kupa müsabakasına Futbol U19 takımıyla katılmak

2. Önümüzdeki sezondan itibaren 2 sezon Türkiye Kupası'na katılmamak veya önümüzdeki 2 sezon U19 takımıyla katılmak

3. Türkiye'de futbol faaliyetlerimizle ilgili kararlardan bağımsız olarak her halükarda yurt dışı yapılanması hususlarında gerekli yol haritasını belirlemek ve hayata geçirmek

4. Futbol paydaşları dışında yapılan müdahaleler ile Türk futbolunun geldiği ve sürdürülemez nokta itibarıyla UEFA ve FIFA'nın ilgili kurullarına gerekli aksiyonların alınması için başvuruda bulunmak.

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