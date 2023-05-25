Fenerbahçe'den Umut Nayir sürprizi

Editör: Barış Atakan

Fenerbahçe, transfer çalışmalarını sürdürürken, gündemine sürpriz bir de ismi aldı.

Sarı lacivertlilerin bu sezon Ümraniyespor'da forma giyen Umut Nayir'e teklif yaptığı iddia edildi.

Bir dönem Beşiktaş'ta da forma giyen Umut Nayir'in kulübüyle olan sözleşmesi haziran ayında bitiyor.

Ümraniyespor'un ligden düşmesi kesinleşti. Ancak buna rağmen Umat Nayir çok başarılı bir sezon geçirdi ve 31 maçta 18 gol attı.

Fotomaç'taki habere göre; Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki'nin 29 yaşındaki golcü ile görüntülü bir görüşme yaptığı ve kulübün resmi teklifini de kendisine sunduğu öğrenildi.