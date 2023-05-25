Fenerbahçe'den Umut Nayir sürprizi

Fenerbahçe'nin Ümraniyesporlu Umut Nayir'e transfer teklifi yaptığı ileri sürüldü.

Fenerbahçe'den Umut Nayir sürprizi

Editör: Barış Atakan

Fenerbahçe, transfer çalışmalarını sürdürürken, gündemine sürpriz bir de ismi aldı.

Sarı lacivertlilerin bu sezon Ümraniyespor'da forma giyen Umut Nayir'e teklif yaptığı iddia edildi.

Bir dönem Beşiktaş'ta da forma giyen Umut Nayir'in kulübüyle olan sözleşmesi haziran ayında bitiyor.

Ümraniyespor'un ligden düşmesi kesinleşti. Ancak buna rağmen Umat Nayir çok başarılı bir sezon geçirdi ve 31 maçta 18 gol attı.

Fotomaç'taki habere göre; Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki'nin 29 yaşındaki golcü ile görüntülü bir görüşme yaptığı ve kulübün resmi teklifini de kendisine sunduğu öğrenildi.

Öne Çıkanlar
Jesus'tan Fenerbahçe'deki geleceği ile ilgili flaş açıklama!
Jesus'tan Fenerbahçe'deki geleceği ile ilgili flaş açıklama!
Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? Kızılcık Şerbeti 27. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? Kızılcık Şerbeti 27. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Yalı Çapkını 34. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman?
Yalı Çapkını 34. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman?
Max Kruse'den flaş Fenerbahçe itirafı: Türkiye'de bana Ronaldo'ymuş gibi davrandılar
Max Kruse'den flaş Fenerbahçe itirafı: Türkiye'de bana Ronaldo'ymuş gibi davrandılar
Üç Kız Kardeş 51. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
Üç Kız Kardeş 51. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
A Spor'da FETÖ firarisi Hakan Şükür'e övgüler yağdırdılar
A Spor'da FETÖ firarisi Hakan Şükür'e övgüler yağdırdılar
Son Haberler
Hangi bitki bademcik ağrısına iyi gelir Şifalı Bitkiler
Hangi bitki bademcik ağrısına iyi gelir
Kasıkotu fıtığa iyi geliyor Şifalı Bitkiler
Kasıkotu fıtığa iyi geliyor
Yurt dışında ikinci tur için kullanılan oy sayısı ilk turu geçti Dünya
Yurt dışında ikinci tur için kullanılan oy sayısı ilk turu geçti
Arkadaşlık araştırması Sağlık
Arkadaşlık araştırması
Gökhan Alkan'ı dolandırmıştı! Sahte emlakçı için karar çıktı Magazin
Gökhan Alkan'ı dolandırmıştı! Sahte emlakçı için karar çıktı
Barış Terkoğlu ‘oylar böyle çalınıyor’ diyerek açıkladı. Muhalefeti ikinci tur öncesi uyardı Siyaset
Barış Terkoğlu ‘oylar böyle çalınıyor’ diyerek açıkladı. Muhalefeti ikinci tur öncesi uyardı
Sudan’daki iç çatışmanın tarafları birbirilerini ateşkes ihlaliyle suçladı Dünya
Sudan’daki iç çatışmanın tarafları birbirilerini ateşkes ihlaliyle suçladı