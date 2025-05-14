Fenerbahçe'den yalanlama: Adidas parası...

Fenerbahçe’den sponsorluk parasını peşin aldığı ve iddiasına yalanlama geldi.

Sarı Lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Son dönemde bazı medya platformlarında, kulübümüzün mali yapısı ve sponsorluk gelirlerine dair gerçekle uzaktan yakından ilgisi olmayan, kasıtlı ve yanıltıcı ifadeler kullanılmaktadır.

Bugün ortaya atılan “Adidas’tan alınan 5 yıllık sponsorluk bedelinin peşin alındığı ve harcandığı” yönündeki iddia ise açıkça ifade ediyoruz ki, büyük bir yalandır.

Gerçekle hiçbir ilgisi olmayan bu tür söylemlerle kulübümüzü hedef alan ve kamuoyunu yanıltmayı alışkanlık haline getiren şahıs ve platformlara itibar edilmemesini önemle rica ederiz.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.”

Spor yorumcusu Serdar Ali Çeliker bir programda "Adidas 5 yıllık sponsorluk ücretini peşin ödedi ve bu para harcandı. 5 yıllık paraları harcıyorsunuz. Aziz Bey falan yaşadığını yaşatmadan Allah öldürmüyor. Ali Koç olmasa bu kulüp batar, dünyada bundan büyük yalan yok" iddiasında bulunmuştu.