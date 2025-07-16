Fenerbahçe'den yılın transfer hamlesi! Ali Koç hiç bu kadar yükselmemişti

Yeni sezon öncesi Jhon Duran ve Archie Brown'u kadrosuna katan, Milan Skriniar ve Marco Asensio transferlerinde de önemli mesafe kat eden Fenerbahçe'de sürpriz bir gelişme daha yaşandı.

Manchester United'ın İngiliz süper starı Marcus Rashford'un sarı lacivertlilerin gündemine geldiği iddia edildi.

"Rashford, Fenerbahçe için 1. Sırada. Ali Koç, başkan olduğu günden beri hiçbir transfere bu kadar yükselmedi" diyen Barış Yurtseven, transferle ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Rashford konusunda, Ali Bey’i ve Fenerbahçe’yi ilk kez bu kadar cömert görüyorum. Bu oyuncuyla ilgili reaksiyon veriyor yani. Çünkü hocanın da çok isteği var ve ben, Fenerbahçe’nin Manchester United’la da, Rashford’la da rakamsal olarak çok yakınlaştığını duyuyorum. Ama iş şuraya geliyor: Oyuncu bu yaşta Türkiye’ye gelir mi gelmez mi? Burada Mourinho, ne kadar etkileyebilecek, ne kadar işin içine girecek? Onu göreceğim. Ama Fenerbahçe, Rashford’da çok ciddi."

Geçtiğimiz sezonu Aston Villa'da kiralık geçiren 27 yaşındaki yıldız futbolcu 41 maçta 11 gol, 9 asist ile oynamıştı.