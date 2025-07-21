Fenerbahçeli Duygu'dan kahreden haber! İlk maçta dileği gerçekleşecek

Bir süredir İstanbul’da kanser tedavisi gören Fenerbahçe taraftarı Duygu Özdin, genç yaşta yaşamını yitirdi.

Mücadelesiyle büyük takdir toplayan ve sosyal medya paylaşımlarıyla binlerce insanın yüreğine dokunan Özdin’in vefatı, sarı lacivertli camiada ve sevenleri arasında derin üzüntü yarattı.

Genç yaşta hayata veda eden Duygu Özdin’in cenazesi, Niğde'nin Altunhisar ilçesine bağlı Ulukışla Köyü'nde kılınan öğle namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

"KANSERİ YENDİĞİMDE STATTA BALON UÇURUR MUYUZ? DEMİŞTİ"

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla kanserle mücadelesini duyuran Özdin’in bir sözü ise hafızalara kazındı. Fenerbahçe’ye olan sevgisini her fırsatta dile getiren Duygu, “Ben de kanseri yendiğimde stattan balon uçurur muyuz?” sözleriyle milyonları duygulandırmıştı.

FENERBAHÇE'DEN ANLAMLI HAREKET

Duygu Özdin'den gelen acı haber sonrası Fenerbahçe Kulübü de resmi sosyal medya hesabından anlamlı bir paylaşımda bulunarak anısına ilk maçta 1907 balon uçurulacağını açıkladı.