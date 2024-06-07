Fenerbahçeli Elis Özbay tarihe geçti

Kaynak: Haber Merkezi / DHA
Fenerbahçeli Elis Özbay tarihe geçti

Fenerbahçe'nin milli sporcusu Elis Özbay, olimpiyat kotası aldı.

Sırbistan’da düzenlenen Olimpiyat Oyunları Dünya Kota Yarışları’nda Fenerbahçeli milli kürekçi Elis Özbay, kadınlar tek çifte (W1X) sınıfında Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılmaya hak kazandı.

Elis Özbay, Olimpiyat Oyunları’nda ülkemizi kürek sporunda temsil edecek ilk kadın sporcu olmayı başardı ve tarihe geçti.

Elis Özbay, U23 Kadınlar Hafif Kilo Tek Çifte kategorisinde 2023 yılında U23 Dünya Şampiyonluğu elde etmiş, 2022 yılında ise aynı kategoride Avrupa Şampiyonluğu ve Dünya ikinciliği kazanmıştı.

2021 yılında ise U23 Kadınlar Hafif Kilo İki Çifte kategorisinde Dünya ve Avrupa Şampiyonluğu'na ulaştı.

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