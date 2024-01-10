Fenerbahçeli eski yıldıza büyük ödül

Sırbistan Basketbol Federasyonu, 2023 yılının sonunda federasyon yetkilileri ve gazetecilerin yaptığı yılın basketbolcusu oylamasının sonucunu duyurdu.

NBA’de Atlanta Hawks takımında oynayan başarılı skorer Bogdan Bogdanovic, Sırbistan’da 2023 yılının en iyi basketbolcusu olarak seçildi. Bogdanovic, bu şekilde NBA’de şampiyonluk kazanan Nikola Jokic’i oylamada geçti.

Bogdanovic, geçen sezon sakatlıklarla boğuştuğu için NBA’de sadece 54 maçta forma giyebilmişti. Ancak 31 yaşındaki oyuncu, FIBA Dünya Kupası’nda Sırbistan Milli Takımı’nın kaptanı olarak gümüş madalya elde etmişti.

Nikola Jokic ise Dünya Kupası’nda Sırbistan’ın kadrosunda bulunmamıştı.

Bogdanovic, bu sezon NBA’de oynadığı 33 maçta ortalama 17.7 sayı, 3.2 ribaund ve 2.7 asist ile oynuyor.