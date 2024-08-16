Fenerbahçeli futbolcu kayboldu. Kimse nerede olduğunu bilmiyor

Düzenleme: Kaynak: Fanatik
Fenerbahçeli futbolcu kayboldu. Kimse nerede olduğunu bilmiyor

Geçtiğimiz sezonu Gremio'da geçiren Joao Pedro Fenerbahçe'ye dönmedi.

Trendyol Süper Lig’in ikinci haftasında yarın (Cumartesi) Göztepe ile karşılaşacak olan Fenerbahçe’de inanması güç bir olay yaşandı.

KAYIPLARA KARIŞTI

Geçtiğimiz sezonu Gremio’da kiralık olarak geçirdikten sonra sezonun bitmesiyle sarı-lacivertlilere dönmesi gereken Joao Pedro kayıplara karıştı.

İstanbul'a dönmeyen Brezilyalı futbolcu Fenerbahçeli yöneticilerin aramalarına ve mesajlarına ise dönmedi.

Fenerbahçe yöneticileri her yerde Joao Pedro’yu ararken yıldız futbolcunun nerede olduğunu kimse bilmiyor.

HAYAL KIRIKLIĞI YARATMIŞTI

2022 yılında geldiği Fenerbahçe’de bir türlü istenileni veremeyen Joao Pedro geçtiğimiz sezonun başında Brezilya Serie A ekiplerinden Gremio’ya kiralandı. Burada 30 maça çıkan 32 yaşındaki santrafor 3 gol atmıştı.

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