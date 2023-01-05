Arda Güler'in talipleri bitmiyor

Fenerbahçe’nin genç yıldızı Arda Güler için yakın geçmişte çok sayıda Avrupa ekibinin nabız yokladığı gündeme gelmişti. Şimdi ise İngiliz ve Hollanda takımlarının adı ön plana çıkmaya başladı.

Fenerbahçe formasıyla şu ana dek 29 resmi karşılaşmaya çıkan ve bu maçlarda 6 gol, 6 asiste imza atan Arda Güler’e Hollanda ekipleri talip oldu.

Yakın geçmişe kadar özellikle Ajax’ın adı konuşulurken şimdi ise PSV Eindhoven ile İngiltere’den Leicester City gündeme geldi.

İki takımın da şu anda piyasa değeri 10 milyon Euro piyasa değeri bulunan ve sözleşmesi 2025’te sona erecek olan Arda için resmi girişimlere başlamaya dahi yakın olduğu ifade edildi.

Daha önce İtalyan ekipleri Napoli ve Milan’ın da Arda için nabız yokladığı konuşuluyordu. Şimdiden dünya devlerinin gözdesi hâline gelen genç oyuncuyla ilgili sarı lacivertli kulübün nasıl bir planlama yapacağı merak konusu olmaya başladı.