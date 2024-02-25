Fenerbahçeli Selahattin Baki Galatasaray'ı tebrik etti: Biz bu kadar izah edemezdik!

Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki, Kasımpaşa maçından sonra konuştu. Baki, şunları söyledi:

“İki net penaltımız maalesef bir kere daha hakemler tarafından verilmemiştir. Özellikle futbol kamuoyunun Ferdi’nin pozisyonunda hakemin vücut lisanına çok dikkatli bakmasını rica ediyorum. Penaltıyı verir gibi bir refleks gösterirken bir saniyede çark etti.

Oosterwolde’nin pozisyonu da bize göre net penaltı, ilk yorumlar da öyle.

Bugün takım şampiyonluk kovalayan, isteyen refleksi gösterdi. Bir operasyonun, facianın eşiğinden dönüldü.

Federasyonun aklını başına devşirmesini bekliyoruz. Ligin kalan kısmında çok az maç kaldı. Fenerbahçe camiasının sinir uçlarıyla oynamaktan vazgeçmelerini söylüyoruz. Rica etmiyoruz, söylüyoruz.

Ezeli rakibimizdeki bir futbolcunun (Icardi) PFDK’ya sevk edilmesi ve sevk edilme şekli. Yakın tarihte 4 örneği var. Bu tür hareketlerde direkt PFDK’ya sevk edilir. Genelde tedbirli sevk edilir. Sevk olmadı daha sonra nasıl olduysa gönülsüz bir şekilde sevk yaşandı. Tarihe geçecek rezillikte tedbirsiz olarak verildi. Ne şiş yansın ne kebap. Herkese yaranma durumu var. Nasıl olsa PFDK verdi, en alttan ceza verelim. Oradan da 1 maç verelim. En alttan ceza verelim durumu kurtaralım. Bunu TFF’nin PFDK’ya verdiği bir mesaj olarak görüyorum. Bunu da kabul etmiyoruz.

Daha önce hatrı sayılır cezalar olmuştur. Büyükekşi federasyonunun beyni ile kalbi çelişiyor. Son dönemeçte umut kırıntısı görmek istiyoruz. Akıllarını başlarına devşirsinler."

Baki, Galatasaray'ın sosyal medya hesabından yaptığı “Bu pozisyonda el yok, sizin o kirli elleriniz var! Utanmazlar!” paylaşımıyla ilgili olarak da “Tebrik ediyorum. Kendilerini ve tarihlerini bir kelime ile izah etmişler. Biz bile tek kelimeyle bu kadar güzel izah edemezdik.” dedi.