Fenerbahçeli yıldız Avrupa'nın dilinde. Mbappe Kane Haaland şaştı kaldı

Fenerbahçe'nin gol makinesi Michy Batshuayi, kaydettiği gollerle takımını taşıyor.

Edin Dzeko'dan yarı yarıya daha az süre oynamasına rağmen daha golcü bir performans sergileyen Belçikalı yıldız, bu alanda birçok süperstarı da arkasında bıraktı.

AVRUPA'NIN EN İYİSİ

Bu sezon tüm kulvarlarda 26 maçta forma giyen ve bin 82 dakika sahada kalan 30 yaşındaki oyuncu, tam 14 kez fileleri havalandırdı. 78 dakikada bir gol katkısı sağlayan Michy, bu alanda Avrupa'nın en iyisi oldu.

Batsman lakaplı yıldızın ardından Paris Saint-Germain'in süper starı Kylian Mbappe 80 dakikada bir gol katkısı sağlayarak ikinci sırada yer aldı.

Bayern Münih'in İngiliz yıldızı Harry Kane de 83 dakikada bir gol buldu.

Manchester City'nin Norveçlisi Erling Haaland ise 98 dakikada bir gol kaydetti.

Michy Batshuayi bu üç süperstarın yanında; Lautaro Martinez, Artem Dovbyk, Muhammed Salah, Jude Bellingham gibi isimleri de geride bıraktı.

TALİPLERİ ÇOĞALIYOR

Fenerbahçe'nin geçen sezon 3.5 milyon Euro karşılığında transfer ettiği Michy Batshuayi, takımda devam etmek istediğini söylese de Belçikalı yıldızın talipleri çoğalıyor.

Al-Hilal'in yanı sıra Nottingham Forest, Glasgow Rangers, Club Brugge ve Everton 30 yaşındaki golcüye talip. Fenerbahçe de cazip bir teklif gelmesi durumunda Batsman'la vedalaşabilir.