Fenerbahçeli yıldız Avrupa'nın en değerli oyuncusu seçildi

Mersin’de gerçekleştirilen Dörtlü Final etkinliği, başantrenörlerin, takım kaptanlarının, medya temsilcilerinin ve taraftarların katılımıyla yapılan bir oylama ile en iyi basketbolcuları belirledi. Kültür Merkezi’nde düzenlenen törende, Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, FIBA’nın üst düzey yetkilileri ve Türkiye Basketbol Federasyonu’nun önde gelen isimleri hazır bulundu.

Fenerbahçe’den Emma Meesseman’ın MVP olarak taçlandırıldığı etkinlikte, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi’nin yılın en iyi ilk ve ikinci beş oyuncuları da ilan edildi. İlk beşte Fenerbahçe’den Emma Meesseman ve Kayla McBride, Casademont Zaragoza’dan Leonie Fiebich, ZVVZ USK Prag’dan Ezi Magbegor ve ÇBK Mersin’den Marina Mabrey yer alırken, ikinci beşte ise Villeneuve d’Ascq LM’den Kennedy Burke ve Janelle Salaun, ZVVZ USK Prag’dan Valeriane Ayayi, Fenerbahçe’den Yvonne Anderson ve ÇBK Mersin’den Elizabeth Williams seçildi.

Ödüle layık görülen diğer isimler şöyle:

- Yılın en iyi defans oyuncusu: Yvonne Anderson (Fenerbahçe)

- Yılın en iyi genç oyuncusu: Sika Kone (Perfumerias Avenida)

- Yılın koçu: Rachid Meziane (Villeneuve d'Ascq LM)

- Sezonun en iyi oyunu: Destiny Slocum (Serco UNI Gyor)

- Kulüp mükemmeliyet ödülü: Casademont Zaragoza

- Sportif miras ödülü: Sonja Vasic