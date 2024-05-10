Fenerbahçeli yıldızdan bombardıman. 'Bunlar hep kirli ve ucuz planlar' diyerek açıkladı

2023-2024 sezonunun en iyileri arasında yer alan ve Fenerbahçe Beko'yu her daim ileriye taşıyan Nigel Hayes-Davis; Monaco serisi sonrası açıklamalarda bulundu.

BasketNews'e konuşan Nigel, "Monaco iyi bir takım ama oyun planlarının pek çoğu kirli ve ucuz... Bu gerçekten çok düşük bir basketbol karakterinin ortaya çıkmasına yol açıyor" dedi.

Nigel Hayes, özellikle koç Sarunas Jasikevicius'un da göreve gelişinin ardından basketbolunun üzerine koyarak Final Four öncesine dek büyük başarılara imza attı. Deneyimli yıldızın Berlin performansı şimdiden merak konusu oldu.