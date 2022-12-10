Fenerbahçe'den Galatasaray'a: Bunlar hiç normal olmayan söylemler

Takımın güzel bir aile ortamına sahip olduğunu ve zirve mücadelesini sonuna kadar sürdüreceklerini vurgulayan sarı-lacivertli yönetici, "Dünya çapında bir hocamız ve çok güçlü bir oyunumuz var." dedi.

Selahattin Baki, Galatasaraylı yönetici Erden Timur'un son dönemdeki açıklamalarına ilişkin soruyu da cevapladı.

Baki, "Rekabeti bir kenara bırakın, bu seviyelerdeki insanların daha dikkatli konuşması lazım. 'Katil ilk olay yerine gelendir' deniyor,'Savaş gelirse hoş gelir sefa gelir' ifadeleri kullanılıyor. Bunlar hiç normal olmayan söylemler." diye konuştu.

Fenerbahçe yöneticisi, Erden Timur ile Mehmet Büyükekşi'nin görüşmesi ve verdiği fotoğrafı da yorumladı.

"Mehmet Büyükekşi eminim Erden Timur'un açıklamalarını tasvip etmemiştir" diyen Selahattin Baki, "Ne konuştukları önemli. Bu ziyaret beni çok rahatsız etmiyor. Komplo teorilerine inanmıyorum" ifadesini kullandı.

Sohbet toplantısının bir diğer gündemi de transferdi.

Samet Akaydın hakkında konuşan Baki, "Samet ile ilgili haberler hem Adana Demirspor ile aramızın iyi olmasından hem de savunmada 2 oyuncumuzun sakat olmasından dolayı ortaya atıldı. Sakatların durumu belli olacak. Nazım ve Peres'i bekliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Beşiktaş'ın kadrosuna kattığı Tayyip Talha transferine de değinen Selahattin Baki, "Beşiktaş'ın oyuncuyu elimizden aldığı gündemi oluşturuldu. Türkiye'de biz bir oyuncuyu almayı çok istiyorsak, o oyuncu Fenerbahçe forması giyer" şeklinde görüş belirtti.

Öte yandan Selahattin Baki, geçtiğimiz günlerde sakatlanan forvet oyuncuları Joao Pedro'nun sakatlığını beklenilenden erken atlatabileceğini de ifade etti.