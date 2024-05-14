Fenerbahçeliler bile ünlü astrologun tahminine şaşırdı

Süper Lig'de son üç yılın şampiyonlarını bilerek doğru tahminlerde bulunan Meral Güven, ligin bitmesine 2 hafta kalan yaptığı tahminle görenleri şaşırttı.

Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarla Fenerbahçe'nin şampiyon olacağını ifade eden Meral Güven, tahminlerini 'anlamsız ve absürt' diyerek tekrarladı.

''ISRARLA FENERBAHÇE'NİN ŞAMPİYON OLACAĞINI İDDİA EDİYOR''

Meral Güven açıklamasında, ‘’Kartlarım ısrarla Fenerbahçe’nin şampiyon olacağını iddia ediyor’’ ifadelerini kullandı.

Güven'in bu açıklaması Fenerbahçeli taraftarları heyecanlandırdı.

Canlı yayın açan ünlü astrolog konuşmasını sürdürürken, ‘’Gerçekten çok anlamsız ve absürt ama hala kartlarım Fenerbahçe bir mucize şampiyonluk olacak diyor’’ dedi.

Taraftarlar yeniden heyecanlandı.

DANANIN KUYRUĞU KOPACAK

19 Mayıs Pazar günü Galatasaray ve Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.

Süper Lig'de Galatasaray'ın en az 1 puan alması halinde şampiyonluğunu ilan edecek.

Fenerbahçe'nin kazanması durumunda ise şampiyon son hafta belli olacak.