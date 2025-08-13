Fenerbahçe'nin Asensio düşü bitiyor! Anlaşma sağlandı

Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Feyenoord'u geçen Fenerbahçe transferde gaza bastı.

Sarı-lacivertliler, sol kanat için Benfica'dan Kerem Aktürkoğlu, orta saha için ise Arsenal'dan Oleksandr Zinchenko ve Aston Villa'dan Youri Tielemans ile görüşmelerini sürdürüyor.

ASKIYA ALMIŞTI

Fenerbahçe'de bu isimlerin yanı sıra gündeme gelen isimlerden biri de Marco Asensio olmuştu. Sarı-lacivertliler, İspanyol yıldızın transferi için hem oyuncu hem de kulübü PSG ile anlaşma sağlamış ancak daha sonra transferi askıya almıştı. Marco Asensio'nun Fenerbahçe'ye transfer olup olmayacağı merak edilirken, İngiliz basınından çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

3 YILLIK ANLAŞMA

SKY Sports'un haberine göre Marco Asensio, üç yıllık sözleşme konusunda eski takımı Aston Villa ile anlaştı.

Premier Lig ekibi bu transfer için PSG'ye 20 milyon Euro'luk bir teklif yapacak.

Marco Asensio, 2024/25 sezonunun ikinci yarısında forma giydiği Aston Villa ile çıktığı 19 maçta 8 gol ve 1 asistlik bir performans sergilemişti.