Fenerbahçe'nin Avrupa kadrosunda büyük sürpriz. Liste dışı kaldı

Ara transfer döneminde yaptığı transferlerle dikkat çeken Fenerbahçe'de ayrılıklar da yaşanmıştı.
Sarı-Lacivertli ekipte bu nedenle Avrupa kadrosunda büyük değişim yaşandı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal; UEFA Konferans Ligi için yeni listeyi belirledi.
UEFA'ya gönderilen kadroda; yeni transferler Leonardo Bonucci, Rade Krunic ve Çağlar Söyüncü yer aldı. Zaman zaman ilk 11'de görevlendirilen Serdar Aziz ise liste dışında kaldı. Takımdan gönderileceği yönünde haberler çıkan Ryan Kent de kendisine kadroda yer buldu.
Takımdan ayrılan Miguel Crespo ve Umut Nayir'in ile birlikte grup aşamasında UEFA'ya bildirilmeyen Mert Müldür kadroya alınmadı.
İşte Fenerbahçe'nin UEFA'ya bildirdiği kadro;
Kaleciler
Dominik Livakovic
Doğukan Demir
İrfan Can Eğribayat
Ömer Camcı
Furkan Akyüz
Defanslar
Çağlar Söyüncü
Alexander Djiku
Leonardo Bonucci
Jayden Oosterwolde
Bright Osayi-Samuel
Ahmet Aydın
Rodrigo Becao
Yusuf Akçiçek
Mehmet Can Gülerer
Orta sahalar
İsmail Yüksek
Ferdi Kadıoğlu
Mert Hakan Yandaş
Ryan Kent
Joshua King
İrfan Can Kahveci
Miha Zajc
Rade Krunic
Fred
Muhammet İmre
Sebastian Szymanski
Kaan Akyazı
Efekan Karayazı
Emirhan Arkutcu
Forvetler
Edin Dzeko
Dusan Tadic
Cengiz Ünder
Michy Batshuayi
Çağrı Fedai