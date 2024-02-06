Fenerbahçe'nin Avrupa kadrosunda büyük sürpriz. Liste dışı kaldı

Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe'nin Avrupa kadrosunda büyük sürpriz. Liste dışı kaldı
Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi'nde mücadele edeceği kadroyu UEFA'ya bildirdi.

Ara transfer döneminde yaptığı transferlerle dikkat çeken Fenerbahçe'de ayrılıklar da yaşanmıştı.
Sarı-Lacivertli ekipte bu nedenle Avrupa kadrosunda büyük değişim yaşandı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal; UEFA Konferans Ligi için yeni listeyi belirledi.
UEFA'ya gönderilen kadroda; yeni transferler Leonardo Bonucci, Rade Krunic ve Çağlar Söyüncü yer aldı. Zaman zaman ilk 11'de görevlendirilen Serdar Aziz ise liste dışında kaldı. Takımdan gönderileceği yönünde haberler çıkan Ryan Kent de kendisine kadroda yer buldu.
Takımdan ayrılan Miguel Crespo ve Umut Nayir'in ile birlikte grup aşamasında UEFA'ya bildirilmeyen Mert Müldür kadroya alınmadı.

İşte Fenerbahçe'nin UEFA'ya bildirdiği kadro;

Kaleciler
Dominik Livakovic
Doğukan Demir
İrfan Can Eğribayat
Ömer Camcı
Furkan Akyüz
Defanslar
Çağlar Söyüncü
Alexander Djiku
Leonardo Bonucci
Jayden Oosterwolde
Bright Osayi-Samuel
Ahmet Aydın
Rodrigo Becao
Yusuf Akçiçek
Mehmet Can Gülerer

Orta sahalar
İsmail Yüksek
Ferdi Kadıoğlu
Mert Hakan Yandaş
Ryan Kent
Joshua King
İrfan Can Kahveci
Miha Zajc
Rade Krunic
Fred
Muhammet İmre
Sebastian Szymanski
Kaan Akyazı
Efekan Karayazı
Emirhan Arkutcu

Forvetler
Edin Dzeko
Dusan Tadic
Cengiz Ünder
Michy Batshuayi
Çağrı Fedai

İlgili Haberler
Galatasaray kalesinde bir gol daha gördü. Taraftarlar neye uğradığını şaşırdı
Galatasaray kalesinde bir gol daha gördü. Taraftarlar neye uğradığını şaşırdı
Ahmet Çakar'dan Fenerbahçelileri çıldırtacak sözler: Ali Koç'un sözleri kolpa
Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği futbolcu belli oldu
Domenec Torrent'in yeni durağı şaşırttı. Eski Fenerbahçeli yıldızın hocası olacak
Fenerbahçe'den ayrılan Emre Mor'dan Karagümrük itirafı
Fenerbahçe'den ayrılan Emre Mor'dan Karagümrük itirafı
Son Haberler
Bursa’da motosiklet seyir halindeyken devrildi. 2 yaralı Gündem
Bursa’da motosiklet seyir halindeyken devrildi. 2 yaralı
Galatasaray kalesinde bir gol daha gördü. Taraftarlar neye uğradığını şaşırdı Siyaset
Galatasaray kalesinde bir gol daha gördü. Taraftarlar neye uğradığını şaşırdı
MİT ve emniyetten IŞİD’E dev operasyon. Sözde Horasan hücresine bağlı 10 terörist tutuklandı Gündem
MİT ve emniyetten IŞİD’E dev operasyon. Sözde Horasan hücresine bağlı 10 terörist tutuklandı
Neo Nazilerin Avrupa'daki varlığı Türklerin geleceğini nasıl etkileyecek. Alman başbakandan itiraf gibi açıklama Gündem
Neo Nazilerin Avrupa'daki varlığı Türklerin geleceğini nasıl etkileyecek. Alman başbakandan itiraf gibi açıklama
Galatasaray'ın itirazına VAR yetişti. Gol iptal oldu Spor
Galatasaray'ın itirazına VAR yetişti. Gol iptal oldu
6 Şubat depreminde kızını kaybeden ünlü oyuncu Orhan Aydın. ‘En büyük fay hattı AKP ve MHP’dir. Gündem
6 Şubat depreminde kızını kaybeden ünlü oyuncu Orhan Aydın. ‘En büyük fay hattı AKP ve MHP’dir.