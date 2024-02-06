Fenerbahçe'nin Avrupa kadrosunda büyük sürpriz. Liste dışı kaldı

Ara transfer döneminde yaptığı transferlerle dikkat çeken Fenerbahçe'de ayrılıklar da yaşanmıştı.

Sarı-Lacivertli ekipte bu nedenle Avrupa kadrosunda büyük değişim yaşandı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal; UEFA Konferans Ligi için yeni listeyi belirledi.

UEFA'ya gönderilen kadroda; yeni transferler Leonardo Bonucci, Rade Krunic ve Çağlar Söyüncü yer aldı. Zaman zaman ilk 11'de görevlendirilen Serdar Aziz ise liste dışında kaldı. Takımdan gönderileceği yönünde haberler çıkan Ryan Kent de kendisine kadroda yer buldu.

Takımdan ayrılan Miguel Crespo ve Umut Nayir'in ile birlikte grup aşamasında UEFA'ya bildirilmeyen Mert Müldür kadroya alınmadı.

İşte Fenerbahçe'nin UEFA'ya bildirdiği kadro;

Kaleciler

Dominik Livakovic

Doğukan Demir

İrfan Can Eğribayat

Ömer Camcı

Furkan Akyüz

Defanslar

Çağlar Söyüncü

Alexander Djiku

Leonardo Bonucci

Jayden Oosterwolde

Bright Osayi-Samuel

Ahmet Aydın

Rodrigo Becao

Yusuf Akçiçek

Mehmet Can Gülerer

Orta sahalar

İsmail Yüksek

Ferdi Kadıoğlu

Mert Hakan Yandaş

Ryan Kent

Joshua King

İrfan Can Kahveci

Miha Zajc

Rade Krunic

Fred

Muhammet İmre

Sebastian Szymanski

Kaan Akyazı

Efekan Karayazı

Emirhan Arkutcu

Forvetler

Edin Dzeko

Dusan Tadic

Cengiz Ünder

Michy Batshuayi

Çağrı Fedai