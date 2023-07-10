Fenerbahçe'nin Avrupa'dan men edilmesi için resmi başvuru yapıldı

Ukrayna Futbol Federasyonu, Neftçi Bakü, Kızılyıldız ve Fenerbahçe'yi St. Petersburg'daki Pari Premier Cup'a katılımlarından dolayı eleştiren bir bildiri yayınladı.

İŞTE O BİLDİRİ:

UAF (Ukrayna Futbol Federasyonu), Neftçi (Bakü), Kızılyıldız (Belgrad) ve Fenerbahçe'nin (İstanbul) Rusya'da devam eden turnuvasına katılımını kınamaktadır. UEFA ve FIFA'ya, Rusya toprakları da dahil olmak üzere Rus takımlarının katılımıyla futbol müsabakalarına katılımın yanı sıra Rusya'ya yapılan ziyaretler ve herhangi bir etkinliğe katılımı önlemek için defalarca başvurduk.

Bir kez daha, Avrupa'daki ve dünyadaki futbol topluluğuna, Rusya'daki futbolun her zaman yerel suç rejiminin propagandası için bir araç olarak kullanıldığını hatırlatıyoruz.

BAŞVURU YAPILDI

Fotospor'un haberine göre, UAF'ın, Rusya'daki turnuvaya katılan Fenerbahçe'nin yanı sıra Kızılyıldız ve Neftçi'nin de UEFA'nın düzenlediği organizasyonlardan men edilmesi için başvurduğu belirtildi.

Tunuva başlamdan önce de Dinamo Kiev; "Onur yok, utanma yok, vicdan yok; yazıklar olsun size" ifadelerinin yer aldığı sert bir bildiri yayımlamıştı.