Fenerbahçe'nin Avrupa'dan men edilmesi için resmi başvuru yapıldı

Fenerbahçe'nin Rusya'daki hazırlık turnuvasına katılması Ukraynalıları harekete geçirdi.

Fenerbahçe'nin Avrupa'dan men edilmesi için resmi başvuru yapıldı

Ukrayna Futbol Federasyonu, Neftçi Bakü, Kızılyıldız ve Fenerbahçe'yi St. Petersburg'daki Pari Premier Cup'a katılımlarından dolayı eleştiren bir bildiri yayınladı.

İŞTE O BİLDİRİ:

UAF (Ukrayna Futbol Federasyonu), Neftçi (Bakü), Kızılyıldız (Belgrad) ve Fenerbahçe'nin (İstanbul) Rusya'da devam eden turnuvasına katılımını kınamaktadır. UEFA ve FIFA'ya, Rusya toprakları da dahil olmak üzere Rus takımlarının katılımıyla futbol müsabakalarına katılımın yanı sıra Rusya'ya yapılan ziyaretler ve herhangi bir etkinliğe katılımı önlemek için defalarca başvurduk.

Bir kez daha, Avrupa'daki ve dünyadaki futbol topluluğuna, Rusya'daki futbolun her zaman yerel suç rejiminin propagandası için bir araç olarak kullanıldığını hatırlatıyoruz.

BAŞVURU YAPILDI

Fotospor'un haberine göre, UAF'ın, Rusya'daki turnuvaya katılan Fenerbahçe'nin yanı sıra Kızılyıldız ve Neftçi'nin de UEFA'nın düzenlediği organizasyonlardan men edilmesi için başvurduğu belirtildi.

Tunuva başlamdan önce de Dinamo Kiev; "Onur yok, utanma yok, vicdan yok; yazıklar olsun size" ifadelerinin yer aldığı sert bir bildiri yayımlamıştı.

Öne Çıkanlar
Dünden bugüne medeniyetler yıkan göç ve Türkiye. Doludizgin gelen istila
Dünden bugüne medeniyetler yıkan göç ve Türkiye. Doludizgin gelen istila
Threads'e karşı Elon Musk’tan Twitter’da yeni hamle: Para kazanma özelliği
Threads'e karşı Elon Musk’tan Twitter’da yeni hamle: Para kazanma özelliği
AKP’nin yeni planı deşifre oldu: “Minareye kılıf hazırlığı”
AKP’nin yeni planı deşifre oldu: “Minareye kılıf hazırlığı”
'Çocuğuma bir şey alamıyorum' diyen AKP'li kadın sokak röportajında bakın kimi suçladı
'Çocuğuma bir şey alamıyorum' diyen AKP'li kadın sokak röportajında bakın kimi suçladı
Özgür Demirtaş'tan vergiler ve zam yağmurları için iktidarı kızdıracak yorum
Özgür Demirtaş'tan vergiler ve zam yağmurları için iktidarı kızdıracak yorum
Özkan Uğur kimdir? Özkan Uğur öldü mü?
Özkan Uğur kimdir? Özkan Uğur öldü mü?
Son Haberler
Beyonce'nin annesine hırsızlık şoku! 1 milyon dolarlık kasası çalındı Magazin
Beyonce'nin annesine hırsızlık şoku! 1 milyon dolarlık kasası çalındı
Patpat'ın çarptığı TOGG bu hale geldi Teknoloji - Otomotiv
Patpat'ın çarptığı TOGG bu hale geldi
UEFA Galatasaray'ı unuttu. Kritik maça Mete Kalkavan'ı atadı Spor
UEFA Galatasaray'ı unuttu. Kritik maça Mete Kalkavan'ı atadı
Jorge Jesus yıldız futbolcuyu antrenmandan kovdu Spor
Jorge Jesus yıldız futbolcuyu antrenmandan kovdu
Rusya Ukrayna’da yardım malzemelerinin bulunduğu okulu vurdu Dünya
Rusya Ukrayna’da yardım malzemelerinin bulunduğu okulu vurdu
Deprem bölgesindeki tarımsal sulama yatırımlarına 4 milyar liralık ek bütçe Ekonomi
Deprem bölgesindeki tarımsal sulama yatırımlarına 4 milyar liralık ek bütçe
5 yaşındaki Irmak para yuttu. Mucize kurtuluş herkesi şaşkına çevirdi Sağlık
5 yaşındaki Irmak para yuttu. Mucize kurtuluş herkesi şaşkına çevirdi