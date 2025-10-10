Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe'ye transfer olan Kerem Aktürkoğlu'nun sözleşmesiyle ilgili olarak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"Fenerbahçeli yöneticinin yaptığı açıklama aslında olayın fazla tartışılmasına gerek bırakmadan aleniyet kazandırmıştır" diyen Özbek, "Bizzat kendi ağızından yapılan işi, ne yaptıklarını, kulüp olarak nasıl bir sözleşme yapıldığını, nasıl ödemelerin yapılacağını kendileri açıkladılar zaten" ifadelerini kullandı.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu‘nun tek tip sözleşmeyle ilgili hassas olduğunu söylediğini hatırlatan Özbek, "Federasyon için ne kadar önemli olduğunu defalarca zaten söyledi ve bunun da takipçisi olacağını defalarca ifade etti" diye konuştu.

"BENZER ÖRNEKLERDE CEZA VERİLDİ"

FIFA ve UEFA'nın ceza verebileceğini belirten Özbek, "Konu tabii sadece Türkiye sınırları içinde tartışılan bir konu değil. Özellikle bu tip uygulamaların FIFA ve UEFA nezdinde yaptırımları oluyor, canlı örnekleri var. UEFA’nın geçtiğimiz yıllarda İngiltere ve Fransa’daki kulüplere karşı uyguladığı müeyyideleri gözümüzün önüne getirirsek, hep benzer olaylardan kaynaklanıyor" dedi.

"BUNDAN SONRASINI İZLEYECEĞİZ"

Süreci takip ettiklerini ifade eden Özbek, şöyle devam etti:

"Onun için değerli Federasyon başkanımızın yaptığı açıklamaları, bu konuda tek tip sözleşmeyle ilgili söyledikleri dikkate alırsak, konunun üzerine ciddiyetle gidileceğini düşünüyorum. Konuyla ilgili zaten bir çalışma başlattıklarını ihsas etti. Bundan sonrasını izleyeceğiz, konu sadece A takımı B takımı C takımının işi veya ilgisi değildir. Konu Türk futbolunu en üst seviyede ilgilendirdiğini düşünüyorum."

UEFA, FEDERASYONDAN BİLGİ İSTEDİ

Benfica'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Kerem Aktürkoğlu ile iki farklı sözleşme imzalandığı belirtilmişti. Fenerbahçe ile yapılan sözleşmede futbolcunun ücretinin asgari ücret olduğu, ticari anlaşmanın ise eski Fenerbahçe yöneticisi Hakan Safi'ye ait holding ile yapıldığı aktarılmıştı.

İki ayrı sözleşmeyle ilgili haberler üzerine UEFA, TFF'den bilgi istemişti. Kerem Aktürkoğlu'na 4 ile 12 maç arasında ceza gelebileceği belirtiliyor.