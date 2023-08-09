Fenerbahçe'nin Cengiz Ünder transferini Galatasaray bozdu iddiası

Editör: Ökkeş Bölükbaşı

Fransa'da Marsilya forması giyen Cengiz Ünder kulübünden ayrılmaya hazırlanıyor.

Yetenekli futbolcu için Fenerbahçe devreye girmişti.

Sarı lacivertliler tüm tekliflerine rağmen Marsilya ile anlaşma sağlayamadı.

Fenerbahçe’nin Cengiz Ünder transferinde yaşadığı sıkıntıyı Sansürsüz futbol yorumcusu Murat Aşık açıkladı.

Aşık Galatasaray'ı işaret ederek Fenerbahçe'nin transferini Sarı - Kırmızılı kulübün engellediğini söyledi.

İşte Murat Aşık'ın o sözleri:

Fenerbahçe ile Marsilya Cengiz Ünder için anlaşıyor, Türkiye'den Fransa'ya yakın olan camiadan birileri, Marsilya başkanının kulağına üflüyor 'Bunlar bunu almak zorunda, sen parayı peşin iste' diye. Marsilya başkanı da 'Ben ödeme planını iptal ettim, parayı peşin istiyorum' diyor!