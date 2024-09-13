Fenerbahçe’nin derbi planı belli oldu. Galatasaray’da durum belirsiz

Fenerbahçe, bir taraftan Süper Lig’in 5. Haftasında oynayacakları maçlara hazırlanırken diğer yandan da önümüzdeki hafta oynayacakları dev derbiyi düşünüyor. Fenerbahçe cephesinde Teknik Direktörü Jose Mourinho’nun derbi planı netleşmeye başlarken Galatasaray’da ise belirsizlik hakim.

Fenerbahçe bir yandan Kasımpaşa maçının hazırlıklarına devam ederken diğer yandan ise Galatasaray’a karşı önümüzdeki hafta oynanacak derbiyi düşünüyor. Teknik Direkör Jose Mourinho’nun en çok savunmadaki tercihleri merak konusu oldu. Portekizli teknik adam, Kasımpaşa maçı için kararını yeni transfer Kostic’in durumuna göre verecek. Sırp oyuncunun durumuna göre Kaspımpaşa maçında sol bekte Oosterwolde görev alabilir.

Öte yandan yeni transferlerden Ambrabat’ın Kasımpaşa karşısında ilk 11’de sahaya çıkması beklenirken, En Nesyri ve Dzeko’nun durumu belirsizliğini koruyor. Portekizli teknik adamın iki golcü oyuncunun da fizik durumundan memnun olmadığı öğrenildi.

DERBİDE HEPSİ SAHADA OLACAK

Portekizli teknik adamın önümüzdeki hafta oynanacak Galatasaray derbisini de düşünerek Kasımpaşa maçının kadrosunu belirlemeye çalıştığı öğrenildi. Mourinho’nun yeni transferlerin tamamını dev derbide sahaya sürmek istediği öğrenildi. Tüm transferlerin sahaya sürülmesi durumunda nasıl bir dizilişle maça başlanacağı henüz belirsizliğini koruyor.

GALATASARAY’DA DURUM BELİRSİZ

Öte yandan Galatasaray’da ise belirsizlik hakim durumda. Sarı kırmızılılarda beklenen transferlerin gerçekleşmemesi ve kanat rotasyonundaki ani eksilme sarı kırmızılıların nasıl bir formasyon ve kadroyla sahaya çıkacağı konusunda kafalarda soru işaretlerinin olmasına neden oldu. Sarı kırmızılılarda transferin son gününde sol beke Zalewski takviyesi yapılması istense de oyuncunun tavrı transferi zora soktu. Sarı kırmızılı taraftarlar yönetime sert tepki gösterirken Teknik Direktör Okan Buruk’un kuracağı kadro merakla bekleniyor. Galatasaray’da özellikle Icardi ve Osimhen’in birlikte oynayıp oynamayacağı merakla bekleniyor.