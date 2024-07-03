Fenerbahçe'nin En Nesyri teklifi ortaya çıktı. Taraftar çıldırdı

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Fenerbahçe'nin En Nesyri teklifi ortaya çıktı. Taraftar çıldırdı

Jose Mourinho'nun talebiyle Sevilla forması giyen Youssef En-Nesyri'nin peşine düşen Fenerbahçe'nin yaptığı teklif bazı taraftarları kızdırdı.

Fenerbahçe’nin forvet hattını güçlendirmek için gözünü diktiği Youssef En-Nesyri için Sevilla ile pazarlık masasına oturduğu öğrenildi. İlk teklif olarak 15 milyon Euro sunan sarı-lacivertliler, İspanyol kulübünün 25 milyon Euro’luk beklentisiyle karşılaştı. Transferde kararlı olan Fenerbahçe, Jose Mourinho’nun da kadrosunda görmeyi arzuladığı Faslı golcü için yeni bir strateji belirledi.

Yeni plan, nakit para ve oyuncu takası içeriyor... Sevilla’nın uzun süredir radarında olan İrfan Can Kahveci’yi de dâhil ederek, transferi cazip hale getirmeyi amaçlayan Fenerbahçe yönetimi, İspanyol ekibine 10 milyon Euro ek bonservis teklif etti. İspanyol medyası da bu yeni transfer hamlesini doğruladı.

AS gazetesinin haberine göre; “Fenerbahçe, Sevilla’nın üç yıldır peşinde olduğu İrfan Can Kahveci’yi takasta kullanarak, 10 milyon Euro nakit ödemeyi planlıyor.” Ancak, tecrübeli oyuncunun takasta kullanılması fikri bazı taraftarları kızdırdı. Taraftarların bir kısmı bu takasın Fenerbahçe'nin aleyhinde olduğunu düşünüyor.

Buna karşın, Başkan Ali Koç’un, İrfan Can’ın sözleşmesinin bitimine bir yıl kala, oyuncunun 15 milyon Euro karşılığında transferine sıcak baktığı ifade ediliyor.

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