Fenerbahçe'nin eski aşkı depreşti... Görüşmeler yeniden başladı

Süper Lig'in ilk maçında Göztepe ile berabere kalan ve Şampiyonlar Ligi Play Off'unda karşılaşacağı Bemfica maçları için hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları da devam ediyor.

Orta sahasına takviye yapmak isteyen sarı lacivertlilerin Tottenham'ın Malili yıldızı Yves Bissouma için yeniden nabız yokladığı öğrenildi.

TeamTalk'ın haberine göre yeni sezona Thomas Frank yönetiminde giren Londra ekibi Bissouma'yı elden çıkarmak istiyor.

KADRO DIŞI BIRAKILMIŞTI

28 yaşındaki yıldız futbolcuya Fransa ve İtalya'dan da ilgi olduğu belirtilirken 10 milyon sterline yakın bir teklif yapan Fenerbahçe'nin oyuncuyu ikna edebilirse transferde önde olduğu ifade edildi.

Geçen sezon 44 maçta forma giyen Bissouma 2 de gol atmıştı. Yıldız futbolcu Tottenham'ın PSG'ye penaltılarla mağlup olduğu UEFA Süper Kupa maçına teknik direktör Frank'in kararıyla alınmamıştı.