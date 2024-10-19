Fenerbahçe’nin eski yıldızı milli takımdan nasıl kovulduğunu anlattı: Otel odasında basıldım

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen eski Alman futbolcu Max Kruse’den çok konuşulacak itiraf geldi. 36 yaşındaki eski futbolcu, milli takımdan nasıl kovulduğunu anlattı. ‘Big Brother’ adlı programa katılan Kruse 2013 yılında İngiltere ile oynanacak hazırlık maçı öncesinde otel odasında bir seks işçisi ile basıldığını söyledi.

Kruse, o dönemin Almanya Milli Takım teknik ekibinden Hansi Flick ve Oliver Bierhoff'un, otel odasında bir seks işçisiyle yakalanmasına tanık olduklarını açıkladı.



"Takım otelindeki bir poker oyunu sırasında biri bana odama bir kadın çağırmamı önerdi. Öneriyi kabul ettim. Odamda kadınla konuşmaya başladık ve beş dakika sonra kapı çalındı. Gelenler Hansi Flick, yardımcı antrenör ve takım koordinatörü Oliver Bierhoff'tu."

"YA FUTBOLA ODAKLANIRSIN, YA DA KADRODA YER ALMAZSIN"

Futbolcu, olayın ardından Flick'in kendisine uyarıda bulunduğunu şöyle anlattı:



"Bana, 'Onu hemen gönder, bu konuyu sabah konuşacağız' dediler. Ertesi gün ise, 'Sahadaki performansından memnunuz ama böyle şeyler yapamazsın. Ya futboluna tamamen odaklanırsın ya da Dünya Kupası kadrosunda yer almazsın' uyarısını aldım."

"MİLLİ TAKIM KADROSUNDAN ÇIKARTILDIM"



Kruse, uyarılara kulak verip sezonun geri kalanında sorunsuz davrandığını, ancak yine de kendini 2014 Dünya Kupası kadrosunun dışında bulduğunu belirtti:



"Dünya Kupası kadrosunun dışında kalmak beni derinden yaraladı. O takımla şampiyonluk yaşamak harika olurdu. O dönem otel odalarına eskort getiren başka futbolcular da vardı, ama belki onlar bu işi daha zekice halletmişlerdi."