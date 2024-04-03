Fenerbahçe'nin eski yıldızı Türkiye'ye dönüyor. Süper Kupa'yı kazanmıştı

Çukurova Belediyespor’un haklarını satın alarak önümüzdeki sezon Sultanlar Ligi’nde mücadele edecek olan Zeren Spor transferde gaza bastı.

Lige etkili bir giriş yapmak isteyen Başkent temsilcisi bu doğrultuda Fenerbahçe’nin eski yıldızı Brankica Mihajlovic ile önümüzdeki sezon için anlaşma sağladı.

Sarı-lacivertlilerle Türkiye Süper Kupası şampiyonluğu yaşayan Sırp smaçör kariyerinde ŽOK Bimal-Jedinstvo, Volero Zurich, Suwon Hyundai Hillstate, RC Cannes, Unilever, Hisamitsu Springs, Fenerbahçe, Tianjin Bohai-Bank, JT Marvelous, Vero Volley Monza, Leningradka Saint Petersburg, Liaoning ve son olarak Volero Le Cannet formalarını giydi.

Sırbistan Milli Takımı’nın demirbaşlarından biri olan Brankica Mihajlovic Olimpiyat bronz ve gümüş madalyası, 2 Dünya şampiyonluğu, 1 Voleybol Milletler Ligi üçüncülüğü, 2 Avrupa şampiyonluğu elde etti.