Fenerbahçe'nin eski yıldızı veda etti

Bir dönem Fenerbahçe'de oynayan ve son olarak Milan'da forma giyen Simon Kjaer, milli takım kariyerini sonlandırdı.

VEDA ETTİ

Danimarka Milli Takımı'na veda ettiğini açıklayan 35 yaşındaki tecrübeli savunmacı, "15 yıl sonra Danimarka Milli Takımı'ndan emekli olmaya karar verdim. Zamanlama doğru geliyor ancak biraz da üzücü çünkü milli takım benim için çok şey ifade ediyor." ifadelerini kullandı.

MİLLİ TAKIM'DA 132 MAÇ

Milli Takım ile 132 maçta forma giyen Kjaer, 5 gol katkısı verdi.

Kjaer, Danimarka ile Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası'nda da oynamıştı.

Deneyimli oyuncu, kariyerinde AC Horsens Alty, Midtjylland, Palermo, Wolfsburg, Roma, Lille, Fenerbahçe, Sevilla, Atalanta ve Milan'da oynadı.

Kjaer şu an serbest statüde bulunuyor.

Ayrıca kariyerinde Milan ile 1 İtalya Serie A kazandı.