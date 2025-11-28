Fenerbahçe'nin eski yıldızı Alper Potuk, 5 maçta formasını giydiği Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

KEÇİÖRENGÜCÜ AYRILIĞI RESMEN DUYURDU

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Alper Potuk ile karşılıklı anlaşma sonucunda yollarımız ayrılmıştır. Kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

ALPER POTUK: 'KENDİ İSTEĞİMLE AYRILDIM'

Öte yandan yaşanan sürpriz ayrılığa ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Alper Potuk ise "Ankara Keçiörengücü'nden kendi isteğimle ayrılma kararı aldığımı belirtmek isterim. Kulüpte bulunduğum süre boyunca bana destek veren başkanımıza, sportif direktörümüze, teknik ekibe, takım arkadaşlarıma ve tüm kulüp çalışanlarına teşekkür ederim. Ankara Keçiörengücü'ne sezonun geri kalanında başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Keçiörengücü formasıyla 5 maça çıkan 34 yaşındaki tecrübeli oyuncu 1 asistle oynadı.