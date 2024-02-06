Fenerbahçe'nin Gaziantep kadrosu belli oldu. İsmail Kartal'dan sürpriz tercih

Fenerbahçe; Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Gaziantep FK ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Sarı-Lacivertliler'in maç kadrosu belli oldu.

Sakatlıkları bulunan Becao ile Fred'in dışında takımdan ayrılması beklenen Lincoln ile Afrika Kupası'nda bulunan Osayi kafileye dahil edilmedi.

Teknik direktör İsmail Kartal; gönderileceği yönünde haberler çıkan, transfer görüşmelerinde bulunan Ryan Kent'i ise sürpriz bir şekilde takımla birlikte Gaziantep'e götürdü.

Fenerbahçe'nin kadrosu şu şekilde:

Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Furkan, Mert Müldür, Djiku, Bonucci, Serdar Aziz, Çağlar Söyüncü, Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Rade Krunic, Efekan, Miha Zajc, Mert Hakan Yandaş, Szymanski, İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder, Ryan Kent, Joshua King, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Michy Batshuayi.