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Ali Koç konuştuktan sonra yazdı. Enner Valencia'dan flaş paylaşım

Bu sezon Fenerbahçe ile iyi bir grafik çizen Enner Valencia'dan sosyal medya üzerinden dikkat çeken bir paylaşım geldi. Taraftarlardan mesaj aldığını söyledi.

Haber Giriş: 4 Şubat 2023 Cumartesi - 16:44
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Fenerbahçe'nin golcüsü Enner Valencia'dan dikkat çeken paylaşım

Ali Koç konuştuktan sonra yazdı. Enner Valencia'dan flaş paylaşım
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Fenerbahçe forması giyen Enner Valencia, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.



Valencia, başkan Ali Koç'un kendisi hakkındaki sözlerinin ardından rakip taraftarlardan birçok mesaj aldığını söyledi. Ekvadorlu golcü, "Rakip takım taraftarlarından birçok mesaj geliyor. Ne olduğunu anlamadım" dedi.

"KİM KORAY GENÇERLER?"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu toplantısında, "Kim Koray Gençerler? Bu adam 2 sene evvel iyi gidiyorduk, liderdik, Fenerbaçe-Konyaspor maçı oynandı, Pelkas harika gol attı, gole sevinirken burada eli icat eden, pozisyonu iptal eden VAR'daki hakem. 

Bu sene Konyaspor-Fenerbahçe maçında Valencia aptalca bir hareket yapıyor, hakem görmüyor. Onu uyarıp Valencia'yı attıran yine bu arkadaş. Son olarak perşembe yine VAR hakemi bu arkadaş." şeklinde konuşmuştu.

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