İtalya Serie A'da dün Kenan Yıldız'ın ikinci yarıda oyuna dahil olduğu karşılaşmada Lazio'ya deplasmanda 1-0 yenilen Juventus'ta üst üste alınan kötü saha sonuçlarının faturası teknik direktör Igor Tudor'a kesildi.

MASSIMO BRAMBILLA GEÇİCİ OLARAK GÖREVE GELDİ

Geçici olarak Massimo Brambilla'nın Udinese maçında yedek kulübesinde oturması beklenirken Juventus'un yeni teknik direktörlük görevine kimi getireceği merak konusu oldu.

TÜM OKLAR SPALLETTI'Yİ GÖSTERİYOR

İtalyan basınında tüm oklar tek bir isim üzerine yoğunlaştı. Son olarak İtalya Milli Takımı'nı çalıştıran tecrübeli teknik adam Luciano Spalletti'nin gündeme gelen adaylar arasında öne çıktığı belirtildi.

FENERBAHÇE'NİN GÜNDEMİNDEYDİ

Jose Mourinho sonrası Fenerbahçe'yle de adı anılan ancak Türkiye'ye gelmeye sıcak bakmayan Spalletti'nin Juventus'tan gelecek bir teklife 'hayır' diyemeyeceği ifade ediliyor.

JUVENTUS ŞARTLARINI SORACAK

Önümüzdeki günlerde Juventus yönetiminin İtalyan teknik adamla masaya oturarak şartlarını müzakere etmesi bekleniyor.