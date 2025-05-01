Fenerbahçe'nin gündemindeydi! Sandro Tonali kararını verdi

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Fenerbahçe'nin gündemindeydi! Sandro Tonali kararını verdi

Newcastle United'da forma giyen Sandro Tonali için Fenerbahçe'nin ilgisi bulunuyordu. İtalyan oyuncu, geleceği hakkında kararını verdi.

Premier Lig'de Newcastle United ile 2. sezonunu geçiren Sandro Tonali için gündem durulmuyor. Birçok takım ile adı anılan yıldız orta sahayı transfer etmek için Fenerbahçe'nin de harekete geçtiği iddia edilmişti. Başarılı oyuncu, nihai kararını verdi.

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SANDRO TONALI'DEN FENERBAHÇE VE JUVENTUS'A KÖTÜ HABER!

Sandro Tonali, Newcastle United'dan ayrılmak istemiyor. Tonali'nin bu kararı almasının en büyük etkeninin oyuncunun doping cezası nedeniyle aldığı 10 aylık ceza süresince teknik direktör Eddie Howe'ın ve kulübün ona verdiği destek olduğu belirtildi.

Bu gelişmenin ardından Sandro Tonali'ye ilgi gösteren Fenerbahçe ve Juventus'un yine de somut adımlar atıp, atmayacağı merak konusu oldu. Özellikle Torino ekibinin, Tonali'yi transfer listesinin en başına yazdığı biliniyordu.

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