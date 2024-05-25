Fenerbahçe'nin hayali Rusya'da gerçek oldu. Mucizeyi başardılar

Rusya Ligi'nde şampiyon Zenit oldu... Üst üste altıncı kez bu mutluluğu yaşayan Zenit adeta mucizeyi başardı. Sergey Semak yönetimindeki Zenit son haftaya lider Dinamo Moskova'nın 2 puan gerisinde 2'nci sırada girdi. Zenit sahasında Rostov'u konuk ederken, Dinamo Moskova da Krasnodar deplasmanındaydı.

Beraberlik halinde bile şampiyonluğunu ilan edecek olan Dinamo Moskova, Krasnodar'a deplasmanda 1-0 yenildi. Zenit ile 1-0 geriye düştüğü mücadeleden 2-1'lik skorla galip ayrıldı. Bu sonuçla Zenit şampiyonluğunu ilan etti, Dinamo Moskova son hafta büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Krasnodar 2, Dinamo Moskova 3. oldu.

Rusya Ligi'nde yaşanan bu mucizevi şampiyonluk, Türkiye'de de büyük yankı uyandırdı. Fenerbahçeliler, Zenit gibi son hafta şampiyon olmayı hayal etmeye başladı.

Süper Lig'in son haftasında 99 puanla liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, ligde kalma mücadelesi veren Konya deplasmanına çıkacak. 96 puana sahip ikinci sıradaki Fenerbahçe ise küme düşmesi haftalar önce kesinleşen İstanbulspor'u ağırlayacak.

Galatasaray'a deplasmanda alınacak 1 puan şampiyonluk için yetecek. Beraberlik aynı zamanda Konyaspor'un da ligde kalmasını sağlayacak.

Fenerbahçe'nin şampiyon olabilmesi için İstanbulspor maçını kazanıp, Galatasaray'ın da Konya'da yenilmesi gerekiyor. Bu durumda iki takım da 99 puana ulaşacak, ikili averajda rakibine üstünlük sağlayan Fenerbahçe şampiyonluğunu ilan edecek.