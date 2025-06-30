Fenerbahçe'nin iki yıldızı Mourinho'dan kaçıp Arda Turan'a gidiyor

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Fenerbahçe'nin iki yıldızı Mourinho'dan kaçıp Arda Turan'a gidiyor

Eyüpspor'dan ayrıldıktan sonra Shakhtar Donetsk'in başına geçen Arda Turan, kadro planlamasına vakit kaybetmeden başladı. Genç teknik adam, Fenerbahçe'den iki transfer yapmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

Shakhtar Donetsk'in başına geçen Arda Turan, transfer çalışmalarına da hız verdi. Takıma Türk oyuncu almak isteyen tecrübeli çalıştırıcı, Fenerbahçe'nin iki yıldızına gözünü dikti.

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ARDA TURAN GÖZÜNÜ 2 MİLLİ OYUNCUYA DİKTİ

Fenerbahçe'nin forma şansı vermediği İrfan Can Kahveci ve İsmail Yüksek'i isteyen Arda Turan, iki oyuncuyla yaptığı telefon görüşmesinde kısa süre içinde anlaşma sağladı. Arda Turan'ın anlaşmasının ardından Shakhtar Donetsk ile Fenerbahçe kısa süre içinde görüşmeye başlayacak. Bonserviste anlaşılması durumunda iki oyuncu da Shakhtar Donetsk'e transfer olacak.

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