Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu. Mourinho'dan ilk maçında flaş karar

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu. Mourinho'dan ilk maçında flaş karar

Lugano - Fenerabhçe maçının ilk 11'leri belli oldu.

Temsilcimiz Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme maçında Lugano ile karşılaşacak.

İsviçre'de oynanacak olan mücadelenin başlamasına artık 1 saatten az bir zaman kala ilk 11'ler belli oldu.

Sarı-lacivertlilerin başında ilk kez resmi bir maça çıkacak olan Mouruinho'nun özellikle Krunic ve Ryan Kent tercihleri şaşkınlık yarattı.

İşte ilk 11'ler:

Lugano: Saipi, Zanotti, Papadopoulos, El Waifi, Valenzuela, Bislimi, Grgic, Doumbia, Cimignani, Bottani, Aliseda.

Fenerbahçe: Dominik Livakovic, Bright Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Jayden Oosterwolde, Krunic, Fred, Dusan Tadic, Sebastian Szymanski, Ryan Kent, Edin Dzeko

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