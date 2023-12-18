Fenerbahçe'nin İngiltere'den istediği stoper ortaya çıktı

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Bahar Yıldırım
Fenerbahçe'nin İngiltere'den istediği stoper ortaya çıktı
Ara transfer döneminde stoper takviyesi yapmaya hazırlanan Fenerbahçe rotasını İngiltere'ye çevirdi.

Fenerbahçe'de özellikle stoper pozisyonunda yaşanan sakatlıklar, teknik direktör İsmail Kartal'ı zor durumda bırakmıştı. Bir anda Serdar Aziz, Becao ve Djiku gibi isimleri kaybeden tecrübeli hocanın eli kolu bağlanmış, diğer mevkilerden defansın göbeğine oyuncu kaydırmıştı. Djiku ve Serdar Aziz iyileşse de İsmail Kartal'ın ara transfer döneminde yönetimden bir stoper takviyesi istediği biliniyor.

Fenerbahçe'nin futbol şubesinden sorumlu yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki, İsmail Kartal'ın bu talebini yerine getirebilmek için hemen harekete geçti. Rotasını İngiltere'ye çeviren Selahattin Baki'nin, Londra'ya gittiği öğrenildi. Sarı-Lacivertli ekibin bir numaralı hedefi Euro 2024'te Alman Milli Takım formasını giymek isteyen Thilo Kehrer. West Ham'da sürekli forma bulamadığı için Julian Nagelsmann tarafından kadroya davet edilmeyen Alman stoper, Ocak'ta takımdan ayrılmayı hedefliyor.

Selahattin Baki, West Hamlı yöneticilerle bir araya geldi, Kehrer'i resmen istedi. Baki daha sonra Londra'da, Alman stoperle beraber menajeri Dirk Hebel ve ortağı Serkan Okta ile görüştü. Kulübün kendisi hakkındaki düşüncelerinden ve planlamalardan bahsetti. Kehrer ve menajeri Selahattin Baki'den bir hafta süre istedi. West Ham, geçen sezon 12 milyon Euro'ya aldığı Kehrer'i satmak istiyor. Kehrer'in olumlu cevap vermesi durumunda Fenerbahçe daha sonra İngiliz ekibiyle pazarlık masasına oturacak.

İlgili Haberler
Mehmet Özdilek Fenerbahçeli futbolcuyu Türkiye'nin en iyisi seçti
Mehmet Özdilek Fenerbahçeli futbolcuyu Türkiye'nin en iyisi seçti
Fenerbahçe Beko'dan Türk Telekom'a farklı tarife
Fenerbahçe tutulmuyor. 12'de 12 yaptılar
Konferans Ligi'nin favorileri açıklandı. Fenerbahçe Avrupa devlerini geride bıraktı
Son Haberler
Şehri timsahlar bastı. Havaalanı sular altında kaldı Dünya
Şehri timsahlar bastı. Havaalanı sular altında kaldı
Tereyağındaki yeni keşif insanları mutlu edecek Sağlık
Tereyağındaki yeni keşif insanları mutlu edecek
Küresel piyasalar yeni haftaya temkinli başladı Ekonomi
Küresel piyasalar yeni haftaya temkinli başladı
Baklava, kokoreç derken Yunanlar şimdi de Celal Şengör'ü çaldı Gündem
Baklava, kokoreç derken Yunanlar şimdi de Celal Şengör'ü çaldı
Alman devi Ferdi Kadıoğlu'nun peşinde: Fenerbahçe'nin kapısını çalacak Spor
Alman devi Ferdi Kadıoğlu'nun peşinde: Fenerbahçe'nin kapısını çalacak
Kuzey Kore’den art arda 2 füze denemesi Dünya
Kuzey Kore’den art arda 2 füze denemesi
Enflasyon emeklilerin alım gücünü yok etti. Emekli maaşları asgari ücret karşısında eridi Ekonomi
Enflasyon emeklilerin alım gücünü yok etti. Emekli maaşları asgari ücret karşısında eridi