Fenerbahçe'nin İngiltere'den istediği stoper ortaya çıktı

Fenerbahçe'de özellikle stoper pozisyonunda yaşanan sakatlıklar, teknik direktör İsmail Kartal'ı zor durumda bırakmıştı. Bir anda Serdar Aziz, Becao ve Djiku gibi isimleri kaybeden tecrübeli hocanın eli kolu bağlanmış, diğer mevkilerden defansın göbeğine oyuncu kaydırmıştı. Djiku ve Serdar Aziz iyileşse de İsmail Kartal'ın ara transfer döneminde yönetimden bir stoper takviyesi istediği biliniyor.

Fenerbahçe'nin futbol şubesinden sorumlu yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki, İsmail Kartal'ın bu talebini yerine getirebilmek için hemen harekete geçti. Rotasını İngiltere'ye çeviren Selahattin Baki'nin, Londra'ya gittiği öğrenildi. Sarı-Lacivertli ekibin bir numaralı hedefi Euro 2024'te Alman Milli Takım formasını giymek isteyen Thilo Kehrer. West Ham'da sürekli forma bulamadığı için Julian Nagelsmann tarafından kadroya davet edilmeyen Alman stoper, Ocak'ta takımdan ayrılmayı hedefliyor.

Selahattin Baki, West Hamlı yöneticilerle bir araya geldi, Kehrer'i resmen istedi. Baki daha sonra Londra'da, Alman stoperle beraber menajeri Dirk Hebel ve ortağı Serkan Okta ile görüştü. Kulübün kendisi hakkındaki düşüncelerinden ve planlamalardan bahsetti. Kehrer ve menajeri Selahattin Baki'den bir hafta süre istedi. West Ham, geçen sezon 12 milyon Euro'ya aldığı Kehrer'i satmak istiyor. Kehrer'in olumlu cevap vermesi durumunda Fenerbahçe daha sonra İngiliz ekibiyle pazarlık masasına oturacak.